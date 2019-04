Menpora Apresiasi Prestasi di Piala Presiden E-Sports 2019

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta menerima Tim Onic Esports yang sukses merebut trofi Piala Presiden E-Sports 2019 Mobile Legends di ruang kerjanya, Senin (1/1) sore.

Di final, Onic mengalahkan Louvre Juggernaut dengan skor 3-0 yang berlangsung di Istora Senayan, Minggu (31/3).

Atas kemenangan tersebut Onic pun berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 400 juta.

Sementara Louvre mengantongi Rp 200 juta. Pada pertemuan Wakil Ketua Steering Committee Piala Presiden Esports Angki Trijaka kepada Menpora mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas terselenggaranya Piala Presiden E-Sports 2019.



“Kami dari kepanitiaan Piala Presiden E-Sports berterima kasih atas kepercayaan pemerintah dalam hal ini Presiden yang menginisiasi Piala Presiden E-Sports 2019. Dengan waktu persiapan selama tiga bulan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Antusias dari komunitas e-sports, pelaku e-sports dan masyarakat juga sangat luar biasa terhadap peyelenggaraan Piala Presiden E-Sports 2019 ini,” ucap Angki.



Dia menambahkan kesuksesan ini, menandakan e-sports tidak bisa dipandang sebelah mata lagi di Indonesia.

Menurutnya, even olahraga dari sisi sports dan entertaimen harus menjadi satu kesatuan untuk menyuguhkan tontonan yang asyik dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas.



“Kami membuat even yang belum pernah tersajikan di even manapun juga dengan konsep yang sangat spaktakuler,” ujarnya.Ia juga berharap turnamen Piala Presiden Esports bisa kembali bergulir tahun depan. "Ini (turnamen) wadah bagi para gamer. Para atlet bermain dan bertemu dengan penonton, jadi kami berharap Piala Presiden Esports bisa bergulir kembali tahun depan," tambah Angki



Menanggapi hal tersebut, Menpora pun mendukung kemajuan ekosistem industri e-sports di tanah air.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi Piala Presiden E-Sports ini. Saya juga berharap Piala Presiden E-Sports tahun dapan bisa kembali digelar dan bisa menambah dua cabang game lagi yang dipertandingkan. Tahun ini satu game, tahun depan jadi tiga game yang dipertandingkan,” ujarnya.



Pada pertemuan tersebut ikut Bendahara Piala Presiden ESport Rangga IESPL, Owner Klub Onic Rob Clinton Cardinal, Managing Director of Onic Justin Widjaja, dan personel Tim Onic Esports, Maxhill Leonardo, Adriand Larsen Wong (Drian), Muhammad Julian, Teguh Saputra, Bensasak. Selain Tim Onic Esports, hadir juga Manager Louvre Juggernaut Iwan, CEO PSG RRQ Adrian Pauline, Ikhsan "Lemon RRQ", James Yo. (adv/jpnn)