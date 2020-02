Mercedes-AMG Gandeng Cigarette Racing Satukan Konsep Perahu dan Mobil

jpnn.com - Mercedes-AMG berkolaborasi dengan Cigarette Racing menghadirkan All-new 59’ Tirranna AMG Edition bersanding dengan satu-satunya Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition.

Perkenalan All-new 59’ Tirranna AMG Edition tersebut berbarengan dengan Miami International Boat Show 2020, (13-17/2). Adapun perahu cepat ini merupakan perayaan strategi kolaborasi ke-12.

Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition juga memanfaatkan pameran perahu tersebut sebagai penampilan perdananya. Diracik khusus oleh AMG Performance Studio di Affalterbach dengan mengambil tema khusus perahu pacuan tersebut.

"Mercedes-AMG dikenal sebagai kendaraan Performance Luxury. Tirranna AMG Edition merupakan penerapan yang sesuai untuk sebuah perahu; melalui bentuk dinamis dan proporsi yang sensual dengan kecantikan atletis. Sangat bertenaga, resik, setiap lekukan Mercedes-AMG G 63 bisa diterapkan," ujar Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG.

Sejak tahun 2007, Mercedes-AMG berbagi semangat akan kecepatan dengan Cigarette Racing Team.

"Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition paling khusus dari mobil lainnya. Eksterior dan interior racikan satu-satunya G-Class Edition dibuat khusus di Performance Studio di Affalterbach dengan mengambil basis dari Mercedes-AMG G 63," ungkap Tobias Moers, Chairman of the Board of Management of Mercedes-AMG GmbH.

Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition mengadopsi mesin V8 berkapasitas 4.000 cc disokong biturbo. Klaim tenaganya mencapai 585 Hp yang ditransfer ke seluruh rodanya dengan perbandingan 40:60 melalui tiga differential lock.

Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition ini dikemas dengan AMG Night Package, kisi radiator spesifik AMG dan ada bullbar. Disanding pelek gagah berdiameter 22 inci.