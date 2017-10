Mimpi Aida Ameera Untuk Membuat Perubahan

Merayakan Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 11 Oktober lalu, ABC mengumpulkan tujuh anak perempuan dari berbagai negara untuk bercerita apa keinginan mereka untuk bisa membuat perubahan.

Aida Ameera Alkaff, 15 tahun asal Jakarta berharap Indonesia bisa lebih baik jika tidak ada korupsi.

Tak hanya itu, ia juga punya harapan soal kesetaraan gender. Aida berharap kaum perempuan bisa lebih berdaya.

