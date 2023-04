Mocca Meramu 'You and Me Against the World' Versi Akustik

Baca Juga:

"Senang sekali banyak mendapat atensi positif dari teman-teman semua," ungkap personel Mocca melalui keterangan pers, baru-baru ini.

Gitaris Mocca, Riko Prayitno mengungkap alasan You and Me Against the World dipilih sebagai lagu pertama yang dirilis dengan versi akustik.

Menurutnya, lagu tersebut merupakan salah satu anthem dari Mocca Friends.

"Ketika lagu ini dimainkan di panggung, Mocca Friends selalu menyambut dengan energi yang besar dan bernyanyi bersama sepenuh hati," jelasnya.



Video live session lagu ‘You and Me Against the World’ juga ditayangkan melalui akun Mocca di YouTube.

Dalam penampilan tersebut, Mocca dibantu oleh Rio Fritz Torang (keyboardist) tampil dengan set akustik.