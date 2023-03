Modernland Realty Raih Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk. berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2023, yang digelar oleh Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine.

Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023 yang bertemakan 'CSR Programs to Support Resilience Strategies in Economic Growth Development in the Face of the 2023 Recession Issue' dibagi menjadi dua kategori yakni Individual Winner dan Corporate Winner.

Untuk Corporate Winner, PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan level CSR bintang 5, yang terdiri dari Excellence in Green and Environmental Management, The Best CSR Global Program, dan Integrated and Visionary CSR.

Sementara, untuk Individual Winner, Dharma Mitra, selaku Vice President Director PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan The Best Leadership Focus on CSR Program. Penyerahan penghargaan diselenggarakan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (16/3).

“Terima kasih kami ucapkan kepada Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine beserta seluruh jajaran dewan juri atas diberikannya kembali penghargaan Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2023. Penghargaan ini akan membuat kami lebih bersemangat dan konsisten menjalankan program CSR yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Dharma Mitra, Vice President Director PT Modernland Realty Tbk.

Dharma Mitra mengatakan, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan regulator.

“PT Modernland Realty Tbk. terus berkomitmen untuk melaksanakan program TJSL sebagai wujud nyata dalam menumbuhkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berpusat pada kepentingan ekonomi semata, tetapi diimbangi dengan pemenuhan tanggung jawab pada aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan,” tutur Dharma Mitra.

Perseroan berkomitmen melaksanakan TJSL dengan baik, efektif, dan tepat sasaran.