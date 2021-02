MUFG dan Bank Danamon Optimistis Bisnis Domestik Bertumbuh Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengawali tahun dengan menyelenggarakan dua ajang penting sebagai bagian dari komitmen kolaboratif untuk memberikan layanan bernilai tambah dan berkualitas tinggi kepada nasabah.

Pertama, menggelar The Indonesia 2021 Summit yakni acara thought leadership satu hari untuk para nasabah kedua bank yang dihadiri lebih dari 1.100 peserta dan diadakan secara virtual pada tanggal 23 Februari.

Kemudian dilanjutkan dengan Business Matching Fair pada 24-26 Februari untuk menghubungkan korporasi Indonesia dengan jaringan nasabah MUFG di Jepang dan Asia Tenggara.

The Indonesia 2021 Summit yang mengusung tajuk “The Future is Now – Leading in the Era of Disruptions” menguraikan bagaimana pandemi Covid-19 menjadi pengalaman global bersama, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan era kenormalan yang lebih baik.

Executive Officer Country Head MUFG Bank Indonesia Daisuke Ejima mengatakan, dua kegiatan tersebut menjadi penegasan kembali tidak hanya komitmen jangka panjang MUFG untuk mendukung nasabah di Indonesia, tetapi juga kemampuan kami memanfaatkan jaringan regional yang kuat dan hubungan baik dengan pemimpin pasar seperti Bank Danamon.

"Kami berharap wawasan yang dibagikan dan hubungan yang dikembangkan sepanjang minggu ini akan berguna dalam membantu nasabah meningkatkan ketahanan dalam bisnis mereka, dan menavigasi pasar saat ini dengan lebih percaya diri,” ujar Daisuke Ejima dalam keterangan resminya, Kamis (25/2).

Direktur Utama Bank Danamon Yasushi Itagaki mengatakan, 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan dan pelaku korporasi.

Ketahanan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas selama pandemi yang masih berlangsung, serta membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan di masa depan.