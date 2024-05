Naisu Raih Creative Marketing Partner of the Year dari TikTok

jpnn.com, JAKARTA - TikTok menjadi salah satu media sosial yang digandrungi pengguna internet dunia.

Menurut laporan We Are Social, aplikasi video pendek itu berhasil menarik 1,09 miliar pengguna di dunia per April 2023.

Pengguna TikTok terbanyak berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia kokoh di peringkat kedua dengan 112,97 juta pengguna.

Tidak mengherankan jika platform itu dipakai untuk sarana promosi berbagai produk.

Untuk mendorong kreativitas agensi konten, TikTok Ad Awards Indonesia 2024 memberikan apresiasi kepada kreator dan agensi lokal.

Penilaiannya dari sisi kreativitas dan inovasi melakukan kampanye marketing, juga keunggulan dibandingkan dengan kompetitor lainnya.

"Kami bersyukur tahun ini dapat penghargaan Creative Marketing Partner of the Year," kata Business Director Naisu, Flori Amelia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5).

Para mitra dievaluasi berdasarkan kemampuan untuk menciptakan dampak kreatif, menghasilkan contoh-contoh kreatif, dan menunjukkan keberhasilan video-video tersebut melalui key performance index (KPI).