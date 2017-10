Nasir: Jangan Khawatir, Santri Tetap Sukses di Negeri Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menghadiri acara peringatan Hari Santi Nasional di Jakarta, Minggu (22/10).

Nasir didaulat memberikan penghargaan Santri Of The Year 2017 untuk kategori santri inspiratif bidang pendidikan.

Adapun Santri Of The Year untuk kategori santri inspiratif bidang pendidikan diraih oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Abdul A’la.

Abdul terpilih setelah mengalahkan dua kandidat lain yakni pendiri Unisma Malang Tholhah Hasan dan pengaruh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.

“Beliau berlatar belakang seorang santri dan sekarang berkarier sebagai rektor UIN maka beliau layak mendapat gelar Santri Of The Year kategori santri inspiratif bidang pendidikan,” kata Nasir saat memberikan penghargaan di Galeri Nasional Indonesia.

Nasir menambahkan, semoga apa yang diraih A’la ini menginspirasi santri lain di masa yang akan datang.

“Jangan khawatir, santri tetap akan sukses di negeri ini,” ujarnya.

Santri Of The Year ini digelar oleh Islam Nusantara Center (INC) dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober.