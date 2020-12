NBA Bergulir, Brooklyn Nets Memukau, LA Lakers Tumbang

jpnn.com, NEW YORK - Duet superstar Brooklyn Nets Kyrie Irving dan Kevin Durant mengantar timnya memenangi laga pembuka NBA musim ini, melawan Golden State Warriors di Barclays Center, New York, Rabu (23/12) pagi WIB.

Irving mencetak 26 poin sementara Durant 22 poin. Nets menang 125-99.

Kedua bintang yang sama-sama bergabung ke Nets pada musim panas 2019 dalam transaksi bebas kontrak itu melakoni penampilan bersama mereka di sebuah laga kompetitif untuk menandai era baru di bawah Steve Nash, yang melakoni debut kepelatihannya dengan kemenangan meyakinkan berjarak 38 poin tersebut.

Irving memang sempat melantai musim lalu, tetapi ia hanya bisa tampil 20 laga pertandingan karena cedera bahu yang dialaminya, dan mantan rekrutan pertama NBA Draft 2011 itu mampu melesakkan sepuluh dari 16 percobaan tembakannya dan membukukan empat tripoin dalam penampilan pertamanya sejak 1 Februari, diserta empat assist dan empat rebound setelah melantai 25 menit 18 detik.

KD returns and makes his Nets debut ????



Kevin Durant drops 22 PTS in 3 quarters of action as the @BrooklynNets top GSW top open the season! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/kwCUOWN1SP — NBA (@NBA) December 23, 2020