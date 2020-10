NBA Finals 2020: Miami Heat Paksa LA Lakers Mainkan Gim ke-6

jpnn.com, ORLANDO - Miami Heat memperpanjang napas di NBA Finals 2020 usai memetik kemenangan di gim kelima atas LA Lakers.

Pada pertandingan di AdventHealth Arena, Orlando, Florida, Sabtu (10/10) pagi WIB itu, Heat menang 111-108 dan membuat kedudukan menjadi 2-3 (best of seven), Heat masih tertinggal.

Tiga menit terakhir pertandingan jadi periode terpanas gim kelima, di mana terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan hingga Heat unggul 109-108 lewat dua lemparan bebas Jimmy Butler dan pelatih kepala Lakers Frank Vogel meminta waktu time-out pada sisa waktu 16,8 detik.

Vogel memasukkan Danny Green dengan harapan akurasi tripoinnya bisa diandalkan, sebaliknya Erik Spoelstra melakukan perjudian besar meminta Duncan Robinson melakukan pengawalan ganda terhadap LeBron James.

Perjudian itu terbayar lunas bagi Heat, sebab tembakan Green meleset dan bola kembali dalam penguasaan sebelum Tyler Herro dilanggar serta melesakkan dua lemparan bebas demi memastikan kemenangan 111-108 atas Lakers.

Hasil itu sekaligus kali pertama Lakers menelan kekalahan di fase playoff saat mengenakan jersey khusus edisi penghormatan terhadap Kobe Bryant.