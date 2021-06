NBA Playoffs: LA Clippers Tembus Semifinal Barat, Di Timur Terjadi Kejutan Besar

jpnn.com, LOS ANGELES - LA Clippers menjadi tim terakhir yang tembus semifinal wilayah.

Menjamu Dallas Mavericks pada gim ketujuh babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat di Staples Center, Senin (7/6) dini hari WIB, Clippers menang 126-111.

Clippers pun total memenangi pertemuannya dengan Mavericks 4-3 (best of seven). Clippers vs Mavs menjadi satu-satunya pertemuan di babak pertama playoffs yang harus diselesaikan sampai tujuh gim.

Pada gim ketujuh tadi, dua bintang Clippers Kawhi Leonard dan Paul George sama-sama menunjukkan perannya.



Twitter@NBA

Leonard menyumbang 28 poin, George 22.

Sementara itu, dari kubu Mavs, Luka Doncic mencetak 46 poin, tetapi tak cukup membuat timnya masuk 4 Besar Wilayah Barat.

Di semifinal wilayah, Clippers akan meladeni unggulan pertama Utah Jazz, yang menembus 4 Besar usai menghancurkan Memphis Grizzlies 4-1.