Singkirkan Lakers, Suns Beri Rekor Buruk Buat LeBron James di NBA Playoffs

jpnn.com, LOS ANGELES - Phoenix Suns lolos ke semifinal NBA Playoffs Wilayah Barat setelah mengalahkan juara bertahan LA Lakers 4-2 (best of seven)

Pada gim keenam yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Jumat (4/6) siang WIB, Suns menang 113-100.

Ini adalah kelima kalinya dalam sejarah NBA tim juara bertahan tersingkir di babak pertama playoffs musim berikutnya.

San Antonio Spurs mengalami nasib ini dua kali (2000, 2015), seperti yang dialami Miami Heat pada 2007 dan Dallas Mavericks pada 2012.

Pada gim keenam Suns vs Lakers tadi, guard Suns Devin Booker tampil memukau dan mencetak poin tertingginya di playoffs: 47 poin dan sebelas rebound.

Sementara itu, buat superstar Lakers LeBron James, ini merupakan pertama kali dalam 15 tahun kariernya di NBA Playoffs, tersingkir di babak pertama.

Di semifinal wilayah, Suns sudah ditunggu Denver Nuggets yang tembus Empat Besar setelah menaklukkan perlawanan keras Portland Trail Blazers 4-2.

Tempat di 4 Besar Barat kini tinggal menunggu pemenang dari LA Clippers vs Dallas Mavericks. Hingga gim kelima, Mavericks unggul 3-2.