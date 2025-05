NBA Playoffs: Tembakan 3 Poin di Sisa Waktu 1,1 Detik Bawa Pacers Memukul Cavaliers

jpnn.com - CLEVELAND - Guard Indiana Pacers Tyrese Haliburton menjadi buah bibir seusai Pacers mengalahkan Cleveland Cavaliers pada gim ke-2 semifinal NBA Playoffs Timur, di Rocket Arena, Cleveland, Rabu (7/5) pagi WIB.

Haliburton menjadi penentu kemenangan setelah tembakan 3-poin yang dia lempar di saat laga tersisa 1,1 detik masuk. Pacers menang 120-119. Dramatis gak tuh?

Pacers mencetak delapan poin terakhir dalam waktu 47,9 detik.

Para pemain Cavaliers di lapangan dan di bench, serta para pendukung tuan rumah tak mengira Pacers bangkit.

Kekalahan itu pun membuat Cavaliers tertinggal 0-2 (format best of seven) setelah di gim pertama yang juga digelar di kandang sendiri, kalah 112-121.

Gim ke-3 dan gim ke-4 akan digelar di markas Pacers.

“Jelas, ada sedikit faktor beruntung buat kami di gim ini. Namun, tetap saja itu butuh perjuangan keras dan tak menyerah hingga akhir. Tyrese kembali membuat tembakan luar biasa untuk memenangi pertandingan,” kata Pelatih Indiana Rick Carlisle.

“Anda tidak akan sering melihat tembakan seperti itu, apalagi dua kali dalam satu minggu," imbuhnya.