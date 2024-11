NCCR &I CSP Kembali Gelar ASRRAT 2024

jpnn.com, JAKARTA - National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) kembali menggelar Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 bertema “Enhanced Transparency and Accountability for Sustainable Business”di Hotel Rafles, Jakarta, Kamis (21/11).

Pada pidatonya, Ketua Juri ASRRAT 2024, Dr. V. Saptarini menyampaikan sebanyak 70 organisasi, termasuk perusahaan dari sektor swasta dan publik serta institusi pendidikan tinggi berpartisipasi dalam ajang terseut.

Saptarini menyebut dari jumlah tersebut, 11 organisasi merupakan peserta baru, yang menunjukkan makin meningkatnya kesadaran dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Menurut Saptarini, evaluasi independen dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan yang disampaikan memenuhi standar internasional GRI (Global Reporting Initiative) dan peraturan OJK.

"Semua dilakukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas laporan, serta mendorong perusahaan untuk menyiapkan laporan sesuai dengan standar yang digunakan sebagai kriteria," kata Saptarini.

Ketua Dewan Pengawas NCCR, Profesor Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam pidato secara daring mengatakan, Sustainability Corporate Global 2024 (OECD) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan yang diperbaiki dapat memitigasi risiko lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Lingkungan keberlanjutan saat ini makin memprioritaskan bisnis dengan aksi dan tujuan yang jelas.

"Selain itu, Laporan Morgan Stanley 2023 menunjukkan bahwa 85 persen pelanggan individu berminat dengan investasi keberlanjutan untuk perusahaan yang jujur berkomitmen, dan jujur terhadap keberlanjutan,” kata Bambang.