Netflix Tawarkan Paket Ponsel, Biaya Langganan Lebih Murah

jpnn.com, JAKARTA - Netflix mengumumkan peluncuran paket Ponsel untuk Indonesia. Memungkinkan pengguna menikmati Netflix melalui telepon genggam atau tablet. Biaya langganan Rp 49.000 per bulan.

Paket Ponsel itu adalah paket keempat Netflix di Indonesia sebagai opsi tambahan dari paket Dasar, Standar, dan Premium, yang telah hadir sebelumnya.

Dengan paket Ponsel, pengguna di Indonesia akan memperoleh akses untuk streaming dan mengunduh seluruh film-film dan serial berkualitas yang ada di katalog Netflix, termasuk di antaranya Vagabond, Money Heist, Stranger Things, The Crown, Klaus, Earthquake Bird, The Irishman, dan serial yang akan tayang seperti 6 Underground dan The Witcher.

Selain itu, Netflix juga memiliki koleksi film-film Indonesia berkualitas yang jumlahnya terus bertambah, seperti The Night Comes for Us, Headshot, Love for Sale, Cinta itu Buta, Suzanna Bernapas Dalam Kubur, dan Mata Batin 2.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 93 persen dari total 170 juta pengguna internet di Indonesia mengakses internet lewat telepon genggam termasuk pelanggan Netflix.

Pengguna Netflix di Indonesia yang menonton di telepon genggam jumlahnya dua kali lebih tinggi dibanding jumlah rata-rata penonton Netflix lewat telepon genggam di seluruh dunia.

"Kami yakin paket Ponsel akan memudahkan konsumen di Indonesia untuk mengakses Netflix," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12).

Saat ini, empat paket berlangganan Netflix terdiri dari Ponsel Rp 49.000, Dasar Rp 109.000, Standar Rp 139.000, dan Premium Rp 169.000.