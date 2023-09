Nicholas Renaldi Buktikan Hobi dan Passion Bisa Menjadi Peluang Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Nicholas Renaldi membuktikan bahwa hobi seni dan passion yang dimilikinya bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Meski dinyatakan memiliki buta warna parsial, Nicholas tetap menggeluti bidang interior design yang sudah disukainya sejak kecil.

Dia memulai bisnisnya di dunia desain interior dari hobinya yang senang membuat sketsa desain. Kemudian, membuat mock up desain dan dipasarkan secara online ke keluarga, serta teman-temanya.

Hal ini yang menjadi cikal bakal dari sebuah brand interior yang sekarang dia miliki, yaitu Marble & Co.

"Beauty can be found in everyday living (kecantikan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari),” kata Nicholas, ditemui di gerai Marble & Co di PIK 2, belum lama ini.

Menurutnya estetika kesenian merupakan cerminan dari personality seseorang, apa yang mereka sukai apa yang mereka gemari akan membentuk estetika seseorang,

Pemikiran inilah yang akhirnya memutuskan untuk menjadikan marmer sebagai bahan dasar untuk bisnis yang dijalaninya.

"Marmer merupakan sebuah produk alami yang memiliki keindahan serta keunikan tersendiri. Setiap warna dan karakternya menggambarkan selera pemiliknya," tuturnya.