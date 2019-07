NIKI Bertekad Segera Tur Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi RnB asal Indonesia yang kini menetap di Los Angeles, NIKI, mengaku ingin menggelar sebuah tur dunia. Dia memimpikan bisa berkeliling ke berbagai negara untuk menghibur para pendengar.

"Saya pengin bisa mengadakan tur dunia, semoga tahun depan," kata NIKI saat berbincang dengan JPNN.com di kantor Warner Music Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Dari berbagai negara yang ingin dituju saat tur, perempuan 20 tahun itu juga memasukkan Jakarta sebagai targetnya. NIKI mengklaim dirinya sangat pengin bisa mengadakan konser tunggal di kampung halamannya sendiri. Meski pun selama ini dirinya telah dikenal secara global dan beraksi di berbagai panggung dunia.

"Saya berharap suatu saat bisa membuat konser di Indonesia," ucap NIKI.

Impian NIKI bisa mengadakan tur dunia tidak berlebihan. Mengingat namanya yang kini mulai diperbincangkan di berbagai belahan dunia.

Pada musim panas lalu, NIKI bahkan turut serta di tur Asia superstar seperti Halsey. Dilanjutkan dengan festival milik 88rising yaitu Head in the Clouds Festival dan menyelenggarakan turnya sendiri di Amerika Serikat musim gugur silam. NIKI pun menutup 2018 dengan gemilang, dan terpilih sebagai salah satu dari Best New Artist of 2018 versi Complex.

Pemilik nama lengkap Nicole Zefanya itu menjadi salah satu penyanyi RnB yang kerap diperbincangkan belakangan ini. Pada usianya yang menginjak 20 tahun, NIKI yang tumbuh besar di Jakarta ini sudah berhasil meraih berbagai pencapaian di skala global. Dia bahkan pernah dinobatkan sebagai 'Putri R&B favorit di seantero internet' oleh media NOISEY.