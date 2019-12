Nilai Tukar Rupiah Pagi Ini Melemah 5 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot Jakarta, Senin (16/12), terkoreksi lima poin atau 0,04 persen menjadi Rp 13.995 per dolar AS. Penurunan ini seiring pelemahan mata uang regional Asia.

"Mata uang kuat Asia yen, dolar Hong Kong, dolar Singapura kompak dibuka melemah terhadap dolar AS, tetapi euforia terhadap kesepakatan dagang bisa membuat dolar AS melemah dan rupiah menguat," kata Kepala Riset Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin.

Kesepakatan dagang AS-China disetujui pada Sabtu (14/12) lalu. AS akan mengurangi tarif dan menunda pengenaan tarif untuk barang-barang impor China senilai 160 miliar dolar AS dan China akan membeli barang-barang AS lebih banyak.

"Kesepakatan dagang ini positif untuk ekonomi global," ujar Lana.

Lana memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.970 per dolar AS hingga Rp13.990 per dolar AS. (antara/jpnn)