Nunung Ditangkap Karena Narkoba, Nikita Mirzani Tulis Pesan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani turut memberi dukungan untuk komedian Nunung yang ditangkap karena kasus narkoba. Dia sengaja mengunggah foto kenangan bersama Nunung di sebuah acara.

Dalam foto terlihat Nikita Mirzani memakai pakaian hitam tertutup lengkap dengan jilbab. Sementara Nunung tampak memakai hijab dan busana oranye.

Pada keterangan foto, pemain film Nenek Gayung itu lantas menyampaikan pesan dukungan untuk Nunung. "All is well Mba Nunung," ungkap Nikita Mirzani, Selasa (23/7).

Selain Nikita Mirzani, masih banyak lagi selebritas yang memberi dukungan untuk Nunung. Tidak hanya itu, netizen juga berharap Nunung bisa menjalani cobaan ini dan lekas sembuh dari kecanduan narkoba.

Seperti diketahui, Nunung dan suaminya, July Jan Sambiran ditangkap pihak kepolisian di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (19/7) siang.

Saat penangkap, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Antara lain satu klip sabu seberat 0,36 gram, dua klip kecil bekas bungkus sabu, dan tiga buah sedotan plastik.