ONE Angkat Kaki dari YG Entertainment

jpnn.com - Aktor dan musisi ONE resmi meninggalkan YG Entertainment. Berita tersebut dikonfirmasi langsung oleh pemilik nama lengkap Jung Jae-won itu kemarin, Rabu (17/7).

Dalam acara premiere film Goodbye Summer, dia menyatakan bahwa serial Her Private Life jadi proyek terakhirnya sebagai "anak asuh" label yang menaungi BIGBANG tersebut.

"Setelah drama itu selesai, aku memutuskan berpisah dengan YG Entertainment," ucapnya. Pemeran Cha Si-an di Her Private Life itu mengatakan tidak memperpanjang kontraknya, tanpa memberikan alasan. ONE meneken kontrak dengan YG Entertainment setelah tampil di Show Me the Money 4 pada 2015.

Meski demikian, fans tak perlu khawatir kehilangan sang idola. ONE akan mendirikan one man agency dan merilis album baru. Dia yakin, langkah tersebut membuat musiknya lebih mudah dijangkau pendengar. ''Tahun ini, aku akan fokus dengan aktivitas bermusik," tegas penggemar Xavier Dolan itu.

Musisi kelahiran 29 Maret 1994 tersebut belum bisa memastikan kapan lagu barunya dirilis. Dia berharap karyanya akan dirilis paling cepat tahun ini.

Meski mandiri, ONE bakal tetap berkarir di bidang musik dan akting. ''Aku membayangkan bisa mengembangkan dan menjalani karir di dua bidang itu dengan selaras,'' ujarnya. (Soompi/fam/c18/nda)