One Ok Rock Tambah Jadwal Konser di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jepang, One Ok Rock resmi menambah jadwal konser di Indonesia. Setelah penjualan tiket konser hari pertama ludes, AEG Presents Asia, PK Entertainment dan Sound Rhythm selaku penyelenggara akan menambahkan jadwal menjadi dua hari yaitu 30 dan 31 Mei 2020 di Istora Senayan Jakarta.

"Karena besarnya dukungan dan antusiasme dari para penggemar One Ok Rock di Indonesia, serta melihat tingginya permintaan dari para fan yang belum mendapatkan tiket pada penjualan sebelumnya yang telah sold out, maka kami sebagai penyelenggara ingin memberikan kabar gembira kepada semua penggemar One Ok Rock di tanah air," kata Harry Sudarma selaku Marketing Director PK Entertainment kepada jpnn.com, Rabu (29/1).

Penjualan tiket untuk konser hari kedua dilakukan mulai pada Senin, 3 Februari 2020.

Kedatangan One Ok Rock ke Indonesia tur menjadi bagian dari Eye Of The Storm Asia Tour 2020. Rangkaian tur dunia ini merupakan lanjutan dari kesuksesan tur sebelumnya yang telah diadakan di Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan akan disusul ke Australia dan juga ke Asia pada 2020.

Pada awal 2019 lalu, One Ok Rock merilis album 'Eye of The Storm'. Album ini memiliki beberapa single andalan yaitu 'Stand Out Fit In', 'Wasted Nights', dan 'Change'.

Band yang beranggotakan Taka (vokal), Toru (gitar), Tomoya (drum) serta Ryota (bass) menjadi salah grup rock asal Jepang yang sukses mendunia. Mereka juga pernah menempati posisi 5 besar pada perilisan 6 album sebelumnya, termasuk ‘the #1 blockbusters’, ‘35xxxv’, ‘Ambitions,’ dan juga album terbaru mereka.

One Ok Rock juga pernah menjadi pemenang The Rock Sound Awards 2018 untuk kategori Best Live Performance. Selain itu mereka baru saja menyelesaikan serangkaian pertunjukan berskala stadium di Asia sebagai supporting act pada konser Ed Sheeran 'Devide World Tour' tahun lalu. (mg3/jpnn)