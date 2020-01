Respons Jennifer Dunn Soal Suami Dituding Berutang Puluhan Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Dunn ikut meradang mengetahui suaminya, Faisal Harris dituding memiliki utang hingga puluhan miliar.

Jennifer Dunn pun berusaha menenangkan sang suami yang sempat tersulut emosinya karena kabar tak sedap itu.

Dia mengunggah ulang tulisan klarifikasi sang suami di akun Instagram miliknya, @jeje_dunnreal.

"Repost from my husband. Be patient dear," tulis Jennifer Dunn sebagai keterangan unggahannya itu.

Diberitakan sebelumnya, Sarita Abdul Mukti menjual rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Rumah dengan luas 900 meter persegi dan dua lantai itu terpaksa dijual seharga Rp48 miliar demi melunasi utang mantan suami, Faisal Haris yang jumlahnya mencapai Rp30 miliar.

Mengetahui hal tersebut, Faisal Harris pun gerah. Dia menegaskan bahwa tidak memiliki utang seperti yang dikatakan mantan istrinya itu.

"Dengar baik-baik ya supaya pada pandai. Sejak dulu itu saya yang selesaikan semua karena sejak dulu juga alhamdulillah saya pemiliknya," kata Faisal Harris. (mg7/jpnn)