One Way dan Ganjil Genap di Tol Japek - KM 114 Semarang Resmi Diberlakukan, Begini Skemanya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi resmi menerapkan sistem one way (satu arah) dan ganjil genap di ruas Tol Jakarta - Cikampek Km 47 sampai dengan Km 414 Semarang, Gerbang Tol Kalikangkung, mulai Kamis (28/4) sore.

Penerapan one way dan ganjil genap ini guna meminimalkan potensi kemacetan saat mudik Lebaran 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imrajn menyatakan skenario one way dan ganjil genap itu mulai resmi diberlakukan pada Kamis (28/4) sore.

“Jam lima sore ini adalah skenario one way. Jadwal hari pertama dimulai dari Km 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai ke Km 414 Semarang, Gerbang Tol Kalikangkung," kata Irjen Fadil Imran di Km 29 GT Cikarang Utama, Kamis (28/4) sore.

Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu memastikan arus lalu lintas di wilayah hukumnya aman dan lancar.

"Situasi lalin sekarang di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih lancar," ujar jenderal bintang dua itu.

Mantan Kapolda Jatim itu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

"Kami terus komunikasi dengan jajaran Ditlantas baik di Polda Jabar, Polda Jateng melalui Kakorlantas," ungkap Irjen Fadil Imran.

Berikut skema one way dan ganjil genap arus mudik dan balik Lebaran 2022: