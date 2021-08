Pacar Valentino Rossi Hamil, Tuh, Lihat!

jpnn.com, JAKARTA - Legenda MotoGP Valentino Rossi berbagi kabar bahagia.

Rossi (42 tahun) bakal menjadi seorang ayah setelah pacarnya yakni Francesca Sofia Novello (27) hamil.

Pembalap yang memutuskan pensiun akhir musim ini mengumumkan kehamilan kekasihnya itu di media sosial.

The Doctor tampil seperti dokter, memeriksa perut pasiennya dengan stetoskop.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina ????

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl ???? pic.twitter.com/SkEysK7NUX — Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021