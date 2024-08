PakeDriver Meluncurkan Layanan Antar Jemput Mobil ke Bengkel, Solusi Praktis

jpnn.com, JAKARTA - Studi dari PakeDriver menyebutkan bahwa 92 persen pemilik mobil menunda melakukan perawatan kendaraan. Alasannya beragam, tetapi kebanyakan dari mereka mengakui tidak memiliki waktu untuk ke bengkel. Padahal menunda datang melakukan perawatan berkala berpotensi menyebabkan kerusakan dalam jangka waktu panjang. Baca Juga: Baic Indonesia Berikan Layanan Servis Gratis Selama 4 Tahun “Menunda servis mobil dapat menyebabkan berbagai masalah serius. Mulai dari kerusakan mesin, penurunan performa, hingga efisiensi bahan bakar menurun,” jelas CEO PakeDriver Yudhistira Surya Andika Khrisna, dalam keterangannya, Rabu (21/8). Melihat situasi tersebut, PakeDriver menginisiasi sebuah layanan baru yaitu digital pick up and drop off mobil ke bengkel. Diharapkan lewat layanan itu, kendaraan tetap bisa dirawat ke bengkel dengan lebih praktis. “Banyak pengguna kesulitan ke bengkel karena tidak punya waktu. Saat akhir pekan mereka menghabiskan waktunya bersama keluarga, sedangkan hari biasa mereka harus bekerja," ujar Yudhistira. PakeDrive telah menjalin kerja sama dengan banyak bengkel resmi dari brand otomotif mulai dari Honda, Hyundai, Chery, GWM dan beberapa lainnya.