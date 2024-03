Peach Luffe Hadirkan Mini Album Honey, Terinspirasi Setelah Bertemu Seseorang

jpnn.com, TORONTO - Musisi berdarah Korea Selatan yang kini berbasis di Toronto, Peach Luffe (dibaca Peach LOO-FEE) merilis mini album atau EP terbaru berjudul Honey.

Dia sekaligus meluncurkan single utama dalam album tersebut yakni Smile.

Peach Luffe mengatakan Honey bercerita tentang orang luar biasa yang ditemui tahun lalu.

"Aku merasa hubungan yang kumiliki ini rasanya benar-benar manis, maka dari itu lagu-lagu pada EP ini juga sengaja dibuat terdengar manis. Tidak terdengar terlalu mentah, namun penggarapannya juga tidak terlalu rapi. EP ini banyak membahas mengenai afirmasi dan juga rasa cemas akan ketika kita suka merasa tidak cukup baik untuk pasangan kita sendiri," kata Peach Luffe, Rabu (13/3).

Adapun Peach Luffe merekam EP tersebut sepanjang musim panas 2023 di apartemen Jong di Toronto.

Selain mengambil mikrofon untuk memperdengarkan suaranya bernyanyi, pemilik nama asli Jong Lee itu juga menunjukkan keahlian dalam bermain gitar, keyboard, bass, dan biola, sekaligus memperluas sound yang selalu berkembang.

Semua proses menghasilkan enam lagu baru yang diperkaya lanskap suara yang mendayung-dayung, melodi vokal yang melambung tinggi, dan gaya penulisan lirik yang introspektif yang kini telah menjadi ciri khas.

EP Honey juga menghadirkan single-single Peach Luffe sebelumnya seperti Honeybee, Honeymoon, Quite Like You, dan Say It Back"