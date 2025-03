Pegadaian Raih Penghargaan IFN Global Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Islamic Finance News (IFN Global Awards 2024) dalam kategori Best Deal of The Year by Sector Mudarabah: Pegadaian’s dual tranche Sukuk totaling IDR 2,21 trilion.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Executive Vice President Treasury PT Pegadaian, Luh Putu Andarini, di Kuala Lumpur, pada Kamis (20/2).

Islamic Finance News (IFN Global Awards 202) memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga, atau instansi terbaik dalam industri keuangan Islam.

IFN Global Awards merupakan penghargaan paling bergengsi yang sangat diakui oleh pasar modal Islam global, sehingga penghargaan ini menjadi representasi yang tepat dari lanskap pasar keuangan Islam saat ini.

Penghargaan ini diraih Pegadaian atas penerbitan Sukuk Mudarabah Berkelanjutan II Tahap I dan Sukuk Mudarabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan kupon final yang ditawarkan sebesar 6,65%.

Penilaian penghargaan dilakukan oleh tim independen berdasarkan aspek inovasi, peringkat dan keberhasilan penerbitan secara keseluruhan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PT Pegadaian.

“Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang ditujukan kepada Pegadaian. Ini sekaligus menjadi pengakuan bagi Pegadaian yang telah berhasil menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I pada 2024 lalu,” ujarnya.