Pelaku UMKM Harus Rambah E-Commerce

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui inkubasi.

Kepala Desk Inkubator Bisnis Mikro dan Ritel BRI Djoko Purwanto mengatakan, pihaknya memperkenalkan dan mengajarkan empat prinsip pada UMKM, yakni go modern, go digital, go online, dan go global.

Prinsip tersebut membuat para pelaku usaha tak perlu lagi memikirkan kios yang membutuhkan biaya sewa untuk menempatkan dagangannya. Sebab, barang dagangan bisa dipasarkan secara online.

“Harus e-commerce. Tahu bagaimana jualan secara digital,” ujar Djoko, Senin (8/4).

Kemudian, lanjutnya, pelaku usaha juga dituntut menjadi akrab dengan tren yang terjadi di pasar untuk mengetahui hal terbaru yang disukai oleh masyarakat.

Dengan demikan, pelaku udaha dapat menentukan pangsa psar serta seperti apa metode pemasarannya.

Djoko menuturkan, pelaku usaha akan dibina terlebih dulu di rumah kreatif BUMN (RKB) untuk diperkenalkan dasar berbisnis dan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk cara memasarkannya.

“Kemudian kami kuatkan dengan inkubator supaya bisa go global. Kami kenalkan dengan e-commerce. Harapannya usaha mereka bisa sustain,” kata Djoko.