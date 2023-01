Pembalap Indonesia Kembali Berlaga di JTT JuniorGP 2023

jpnn.com, JAKARTA - Fadillah Arbi Aditama menjadi satu dari empat pembalap muda yang masuk dalam jajaran (lineup) Junior Talent Team (JTT) JuniorGP 2023.

Pembalap Indonesia itu bergabung dengan rider Thailand Tatchakorn Buasri, Eddie O'Shea dari Inggris, dan Danial Shahril dari Malaysia.

Keempatnya siap untuk kembali dan melanjutkan perjalanan mereka di Finetwork FIM JuniorGP on the Road to MotoGP.

Mereka masing-masing akan berlomba dengan nomor berbeda pada musim ini, sebagai berikut:

#5 Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand

#8 Eddie O'Shea – British Talent Team

#57 Danial Shahril – Asia Talent Team

#93 Arbi Aditama – Astra Honda Racing Team