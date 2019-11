Penjelasan Prilly Latuconsina Soal Hubungannya dengan Endy Arfian

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina menjawab tudingan menjadi orang ketiga dalam hubungan Safira Crespin dengan Endy Arfian.

Prilly dengan tegas membantah kabar tersebut, lantaran sudah menganggap Endy sebagai saudara.

"Aku enggak perlu klarifikasi panjang lebar, kami sudah kayak saudara," kata Prilly Latuconsina di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11).

Pemain film Danur itu menganggap tuduhan jadi orang ketiga sangat berlebihan. Apalagi Endy Arfian, menurut Prilly Latuconsina, banyak teman perempuan lainnya. Terutama saat berada di lokasi syuting.

"Endy akrab sama semua sahabat ceweknya bukan cuma aku doang," ucap cewek 23 tahun itu.

Dengan pernyataan tersebut, Prilly Latuconsina berharap tidak ada lagi tuduhan jadi orang ketiga di antara Safira Crespin dengan Endy Arfian.

"Sudah clear semuanya, enggak usah ada bully lagi dan spekulasi lagi, karena he is just my little brother," tutup Prilly Latuconsina. (mg3/jpnn)