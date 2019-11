Penyanyi Asal Cirebon Jadi Jawara The Voice of Germany 2019

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Claudia Emmanuela Santoso berhasil menjuarai ajang pencarian bakat, 'The Voice of Germany 2019' musim ke-9. Babak final ajang pencarian bakat menyanyi itu baru saja digelar pada Minggu malam, 10 November 2019 waktu setempat.

Claudia Emmanuela Santoso konsisten tampil memukau sukses memastikan diri menjadi pemenang The Voice of Germany 2019. Pada babak final, dia mengungguli beberapa finalis lainnya seperti, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada, Erwin Kintop dan Lucas Rieger.

"Selamat. Claudia menang season ke-9," ungkap Instagram resmi The Voice of Germany 2019, Senin (11/11).

Remaja 19 tahun kelahiran Cirebon itu berhasil tampil menakjubkan pada babak final The Voice of Germany 2019. Memakai gaun oranye, Claudia Emmanuela Santoso memukau lewat lagu 'I Have Nothing' yang dipopulerkan Whitney Houston.

Para juri dan penonton memberikan standing ovation untuk penampilan Claudia. Bahkan Alice Merton rela turun dari kursi demi memeluk sang juara.

Dihimpun berbagai sumber, Claudia Emmanuela Santoso merupakan remaja perempuan asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Jerman. Dia berasal dari Cirebon, Jawa Barat dan sempat sekolah di SMAK BPK Penabur.

Claudia Emmanuela Santoso ternyata ikut serta dalam The Voice of Germany 2019. Hal tersebut baru diketahui setelah beredar video dirinya tampil dalam ajang pencarian bakat tersebut. (mg3/jpnn)