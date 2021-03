Perangi Perubahan Iklim, ABB Terbitkan Buku Putih

jpnn.com, JAKARTA - ABB menerbitkan buku putih yang berisi potensi peningkatan efisiensi energi secara signifikan dalam industri dan infrastruktur.

Buku putih ABB berjudul Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-Efficiency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption itu dipelopori sistem motors dengan tingkat efisiensi tinggi terbaru, yang dilengkapi variable speed drive.

ABB mengimbau kepada pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat penggunaan teknologi tersebut dalam mendukung pengurangan dampak perubahan iklim.

Presiden ABB Motion Morten Wierod mengatakan teknologi motors dan drives telah mengalami kemajuan pesat selama satu dekade terakhir, dilengkapi desain inovatif yang memungkinkan terciptanya efisiensi energi secara signifikan.

Hasil riset independen memprediksi jika sistem yang digunakan saat ini diganti dengan peralatan dengan tingkat efisiensi energi optimal, konsumsi listrik global dapat dipangkas hingga 10 persen.

Hal ini juga akan menyumbang lebih dari 40% pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memenuhi target iklim 2040 yang ditetapkan Perjanjian Paris.

“Efisiensi energi industri memiliki kapasitas tunggal terbesar untuk memperlambat dampak perubahan iklim. Hal ini pada dasarnya merupakan solusi iklim dunia," ujar Morten Wierod.

Sejauh ini, sambung Morten dampak terbesar yang telah hasilkan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca adalah melalui teknologi terdepan yang mengurangi penggunaan energi pada industri, bangunan, dan transportasi.