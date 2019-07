Perceraian Song Song Couple Guncang Bursa Saham

jpnn.com - Perceraian pasangan Song Song tidak cuma bikin patah hati fans. Penjualan saham beberapa perusahaan terkait Song Joong-ki maupun Song Hye-kyo ikut terdampak.

Nilai saham Studio Dragon sebagai rumah produksi Arthdal Chronicles, serial drama terbaru Joong-ki, turun 1,29 persen pada Selasa (2/7).

Pada awal pekan, nilai saham Studio Dragon masih berada di kisaran KRW 68.800 (Rp 830 ribu). Meski begitu, penurunan nilai saham itu juga dipengaruhi ulasan Arthdal Chronicles yang kurang oke dari penonton dan kritikus.

Di sisi lain, Blossom Media & Cosmetics -perusahaan alat make-up yang masih terkait dengan agensi Joong-ki- ikut terdampak. Selasa lalu, nilai saham perusahaan tersebut turun 2,4 persen.

Kendati demikian, dampak perceraian pasangan Descendants of the Sun (DotS) itu dinilai hanya sementara. Menurut Lee Ki-hoon, analis Hana Financial Investment, perusahaan-perusahaan terkait sangat mungkin kembali naik. ''Misalnya, saham Studio Dragon. Jika produksi mereka stabil di pertengahan tahun, nilainya akan kembali normal,'' paparnya, sebagaimana dikutip Yonhap News.

Tak semua perusahaan yang berkaitan dengan Song-Song couple merana. Perusahaan perabot rumah tangga Cuchen, yang punya duta produk Joong-ki, justru mengalami kenaikan hingga 3,3 persen. Begitu pula Amorepacific, induk perusahaan Sulwhasoo, yang mengalami kenaikan nilai saham hingga 1,53 persen di KRW 166 ribu (Rp 2 juta). Produser skin care dan kosmetik tersebut bekerja sama dengan Hye-kyo sejak 2001.

Taebaek, kota pegunungan di Provinsi Gangwon, ikut jadi korban. Di DotS, situs bekas tambang Hanbo di sana jadi lokasi negara fiksi Urk. Sejak serial itu meledak pada 2016, pemerintah langsung bergerak. Mereka membuka tur lokasi syuting dan taman hiburan bertema DotS. Bahkan, taman hiburan tersebut punya ikon patung pasangan Yoo Shi-jin (diperankan Joong-ki) dan Kang Mo-yeon (diperankan Hye-kyo) yang tengah berciuman. Revitalisasi itu menelan dana KRW 270 juta (Rp 3,26 miliar).