Peringati Hari Hidrografi Dunia Ke-102, TNI AL Gelar Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menggelar kegiatan sosial donor darah bertempat di ruang serbaguna Pushidrosal, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Kegiatan donor darah itu dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia ke-102 tahun 2023 bertema “Hydrography – Underpinning the Digital Twin of the Ocean”.

Donor darah tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Pushidrosal bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang dengan menargetkan 200 pendonor.

Prajurit dan PNS Pushidrosal, personel STTAL, Pusdikhidros serta Pengurus Gabungan Jalasenastri Pushidrosal mengikuti kegiatan ini.

Tampak hadir sejumlah pejabat tinggi di antaranya Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, Ketua Gabungan Jalasenastri Pushidrosal Ny. Titi Nurhidayat, Wakil Ketua Gabungan Jalasenastri Pushidrosal Ny. Dhiyah Budi Purwanto serta Pejabat Utama Pushidrosal dan segenap pengurus Gabungan Jalasenastri Pushidrosal.

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat saat membuka kegiatan ini mengatakan donor darah selain bermanfaat terhadap keselamatan jiwa seseorang dengan memberikan kontribusi ketersediaan stok darah di PMI khususnya PMI Kota Tangerang, juga bermanfaat bagi kesehatan personel yang mendonorkan darah.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam kesempatan berbeda mengatakan prajurit Jalasena TNI AL harus memberikan manfaat dalam keberadaannya di tengah masyarakat.

"Kehadiran TNI AL harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada," tegas Laksamana TNI Muhammad Ali.