Perkuat Kemitraan Layanan Air Minum, Menteri Keuangan Dunia Kembali Bertemu Secara Virtual

jpnn.com, JAKARTA - Forum pertemuan menteri keuangan dunia atau Finance Minister's Meeting (FMM) dalam lingkup Asia Pasific kembali digelar oleh kemitraan global SWA atau Sanitation and Water for All secara daring.

Pada forum pertemuan itu, para menteri membahas layanan air minum, sanitasi dan higiene (wash).

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa salah satu tujuan digelarnya acara dengan tema kemitraan tingkat tinggi untuk investasi cerdas sektor air minum, sanitasi dan higiene (WASH) tersebut, adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kemitraan para menteri keuangan di kawasan asia pasifik untuk investasi cerdas dalam air, sanitasi dan kebersihan.

Dalam pertemuan yang digelar secara virtual dan diikuti 21 pembicara dari berbagai negara tersebut, Monoarfa menggarisbawahi peran penting air, sanitasi dan kebersihan bagi ekonomi, populasi dan lingkungan di asia pada khususnya selama dan setelah pandemi covid-19.

"Dengan pertemuan ini, selain untuk mendukung mandat pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's tujuan ke-6, para menteri juga ditawarkan cara yang praktis bagaimana pendanaan atau membiayai layanan air minum, sanitasi maupun menjaga lingkungan yang bersih secara tepat guna,” ungkap Suharso Monoarfa dalam keterangan yang diterima JPNN hari ini.

Sebagai focal point SWA di Indonesia sambung Suharso Monoarfa, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) nasional mendorong kontribusi sektor air minum dan sanitasi sebagai ujung tombak dalam pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan terutama di masa pandemi covid-19.

SWA-FFM 2020 kawasan Asia-Pasifik selain diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga diikuti Wakil kementerian keuangan Indonesia Suahasil Nazara serta Vice presiden for knowledge management and sustainable development ADB Bambang Susantono.

Dalam forum pertemuan antar menteri keuangan secara daring yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, Prancis dan Spanyol tersebut sejumlah menteri keuangan dari negara sahabat turut hadir, seperti Menteri keuangan asal Nepal Hon.