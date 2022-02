Perlu Paradigma Reinventing Government Hadapi Tantangan GRC di Sektor Publik

jpnn.com, JAKARTA - IGRC (Indonesian Governance Risk Compliance), yakni wadah perkumpulan para praktisi/profesional, pemerhati, akademisi, dan konsultan yang memiliki kepedulian dan atau terjun langsung dalam memajukan kualitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan serta penerapan sinergi/integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan; baik pada organisasi bisnis maupun non bisnis yang genap berusia tiga tahun terhitung sejak didirikan (dideklarasikan) di Jakarta pada tanggal 16 November 2018 lalu.

Sekretaris Eksekutif Indonesian Governance Risk Compliance Edi Timbul Hardiyanto melalui siaran persnya pada Kamis (17/2/2022) mengatakan pada momen peringatan tiga tahun perjalanan ini digelar National Conference IGRC 2022.

Perhelatan ini mulai hari ini, 17 Februari 2022 hingga akhir Maret 2022 yang dibagi menjadi 4 putaran (seri). Setiap putaran akan membahas tema yang berbeda, aktual, kontekstual dan konseptual,” ujar Edi Timbul Hardiyanto.

Menurut Edi, seri pertama akan membahas tema utama National Conference IGRC 2022, yakni Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan Tata Kelola (Governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) pada organisasi bisnis, non bisnis, dan publik.

Sedangkan Seri kedua akan membahas sub tema “Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan Tata Kelola (governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) pada organisasi pemerintahan dan Lembaga publik.

Adapun Seri ketiga membahas sub tema Prospek dan tantangan sinergi tata kelola (governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) pada organisasi jasa keuangan. Seri keempat membahas sub tema Prospek dan tantangan sinergi penerapan tata kelola (Governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) pada organisasi jasa non keuangan.

Kegiatan ini di samping melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai narasumber maupun, juga melibatkan partner penyelenggaraan di setiap seri.

Selain itu juga dilaksanakan di kota berbeda, Seri 1 (Kamis, 17 Februari 2022) diselenggarakan di kota pahlawan Surabaya bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi (LPEP FEB Universitas Airlangga).