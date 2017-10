Perluas Pasar, Matahari Gandeng Walt Disney

jpnn.com, SURABAYA - Matahari Department Store berusaha memperluas pasar melalui kolaborasi dengan Walt Disney.

Merchandising, Marketing & Store Operation PT Matahari Department Store Tbk Christian Kurnia menyatakan, industri fashion di tanah air masih terus mengalami pertumbuhan.

”Perkembangan dunia digital dan media sosial membuat masyarakat dikejar untuk mencari fashion dan tren untuk mengekspresikan diri,” ujar Christian, Selasa (24/10).

Namun, peritel memang harus pintar dalam menyikapi kebutuhan masyarakat melalui inovasi.

”Matahari terus agresif dalam inovasi. Salah satunya berkolaborasi dengan The Walt Disney Company South Asia,” ujarnya.

Inovasi juga dilakukan Matahari dalam Jakarta Fashion Week dengan menghadirkan dua tema berbeda, yakni Rocks & Fun dan Denim Motion.

Matahari memperkenalkan koleksi kolaborasi Nevada bersama Disney dalam tema Minnie Rocks the Dots di Indonesia.

Head of Marketing Communication & Fashion Director PT Matahari Department Store Tbk Imelda Like menyatakan, koleksi yang menggambarkan karakter Minnie Mouse ditampilkan dalam pakaian ready to wear untuk perempuan muda yang lincah, energik, playful, dan fun.