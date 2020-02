Pesan Menyentuh Gading Marten untuk Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten mengaku senang melihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina liburan keliling dunia. Menurutnya, pasangan selebritas itu sangat membutuhkan momen berlibur setelah selama ini disibukkan berbagai aktivitas.

Lewat akun Instagram miliknya, Gading Marten sengaja mengunggah foto Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dia lantas menyertakan pesan menyentuh untuk suami istri tersebut.

"Somehow I love this couple, jujur gue senang banget Raffi, Gigi, Rafathar menikmati liburan mereka, mereka butuh ini. Hidup mereka jadi banyak berkat buat banyak orang, luar biasa, abis ini Raffi bakal sibuk lagi udah pasti itu," ungkap Gading Marten, Minggu (16/2).

Pemain film Love For Sale itu berpesan agar Raffi Ahmad untuk terus menikmati kehidupannya. Sebab menurut Gading Marten, presenter Okay Bos itu adalah inspirasi banyak orang.

"Gue cuma mau ngingetin sahabat gue ini, nikmatin hidup lo bro, with ur wife, ur kid, no cameras, no content, just a family thing! I bet ull happier, lu inspire banyak orang termasuk gue, now u have to chill, listen to ur heart, ur wife and ur sweet kid, and Gigi, ure amazed me! Orang banyak yang enggak tahu, but i know, so much love for you," sambung mantan suami Gisel itu.

Pada penutup tulisannya, Gading Marten berharap Raffi Ahmad bisa selalu menginspirasi banyak orang.

"Lu jadi inspirasi banyak orang, keep doing that! And for rans team, u guys are fu** awesome! Keep up the good work!! God bless u all and stay safe," tutup Gading Marten. (mg3/jpnn)