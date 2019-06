Piala Dunia Wanita 2019: Juara Bertahan Kalahkan Tuan Rumah di Perempat Final

jpnn.com, PARIS - Tuan rumah Piala Dunia Wanita 2019 Prancis harus mengakui kemenangan juara bertahan Amerika Serikat di perempat final.

Usai 2 x 45 menit laga di Parc des Princes, Paris, Minggu (29/6) dini hari WIB, Prancis kalah 1-2.

Amerika Serikat unggul dua gol lebih dahulu lewat brace Megan Rapinoe di menit ke-5 dan 65, sebelum Prancis memperkecil kedudukan pada menit ke-81 lewat Wendie Renard.

4 - The host nation has been eliminated at the quarter-final stage in each of the last four Women’s World Cup tournaments – China in 2007, Germany in 2011, Canada in 2015 and France in 2019 have all fallen at this stage. Groundhog. #FIFAWWC #FRA #FRAUSA pic.twitter.com/sdzDNs16Nn — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2019