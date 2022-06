Pimpin Delegasi Indonesia di ILC ke-110 Jenewa, Begini Harapan Menaker Ida Fauziyah

jpnn.com, JENEWA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan pemerintah Indonesia mendukung penyelenggaraan Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labor Conference (ILC) ke-110 yang berlangsung di Jenewa, Swiss.

Menaker Ida yang memimpin delegasi Indonesia dalam kegiatan tersebut berharap ILC ke-110 menjadi sarana meningkatkan komitmen dan kerja sama bidang ketenagakerjaan di antara negara-negara anggota International Labour Organization (ILO).

Terutama komitmen dan kerja sama dalam memulihkan kondisi ketenagakerjaan dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

"Perbaikan dan peningkatan pembangunan ketenagakerjaan serta perjuangan kepentingan Indonesia di dunia harus dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan ILC ini,” kata Menaker Ida Fauziyah di Jenewa, Swiss, Rabu (8/6) waktu setempat.

Dia menjelaskan ILC yang digelar secara rutin setiap tahun ini melibatkan unsur tripartit dari masing-masing negara yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

ILC ke-110 mengangkat tema The Least Developed Countries: Crisis, Structural Transformation, and the Future of Work.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kunci Meredam Gejolak Hubungan Industrial

Sidang Pleno ILC ke-110 dilaksanakan secara hybrid yang akan dihadiri langsung anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video.

“Tentu sejak adanya pandemi ini terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan ILC, namun begitu saya yakin Delegasi Tripartit Indonesia dan seluruh delegasi negara lain, baik yang hadir secara langsung maupun virtual akan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesuksesan ILC ini,” harap Menaker Ida Fauziyah.