PNS Seskoal Gelar Tes Samapta Untuk Persyaratan UKP

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) melaksakan tes samapta guna persyaratan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) pada periode/kala waktu Oktober 2020, bertempat di Lapangan R.E Martadinata, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Pada waktu yang sama pula, sebanyak 8 Prajurit Tamtama Seskoal yang diusulkan mengikuti seleksi Diktukba TNI AL Angkatan L TA. 2020 juga melaksanakan tes Samapta.

Kegiatan ini diawali dengan pemanasan yang dipimpin langsung oleh Pabinjas Seskoal Lettu Laut (KH) Sumarjo. Selanjutnya samapta yang dilaksanakan bagi PNS yang akan UKP yaitu melaksanakan lari jarak 2.400 meter dengan target waktu secepatnya mengitari Lapangan R.E. Martadinata. Untuk prajurit yang akan mengikuti seleksi Diktukba TNI AL melaksanakan tes Samapta Baterai A berupa lari dengan jarak sejauh 2.400 meter. Kemudian dilanjutkan Samapta Baterai B terdiri dari Pull Up, Sit Up, Push Up dan Suttle Run.

Tes Samapta ini dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa jauh kebugaran fisik yang dimiliki oleh masing-masing personel, dalam hal sesuai ketentuan yang akan dipersyaratkan untuk memperoleh Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) dan untuk seleksi pendidikan.(fri/jpnn)