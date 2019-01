Polisi Temukan Narkoba di Jok Motor Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Seorang pengendara sepeda motor mengalami nasib tragis setelah terlibat tabrakan dengan truk pengangkut sampah di Jalan Sisingamaharaja, Kelapatiga, Bandarlampung, sekitar pukul 13.30 WIB, Sabtu (26/1).

Korban yang mengendarai Beat BE 3724 BY tewas digilas

truk milik Dinas Pertamanan Pemkot Bandarlampung BE 9930 Z yang dikendarai Manto, 36, tersebut.

Petugas Piket Lantas Polresta Bandarlampung Aipda Fanris mengatakan, kecelakaan tersebut berawal saat motor yang dikendarai Tio Apriansyah (14), warga Pulau Pesawaran, Telukbetung Barat (TbB) itu tiba-tiba saja terjatuh tepat di samping mobil pengangkut sampah ketika hendak menuju ke Jalan Agus Salim, Kaliawi, Bandarlampung.

“Mobil dan motor ini dalam posisi jalur yang sama. Entah karena apa, sepeda motor itu jatuh tepat di sebelah kanan mobil hingga pengendara masuk ke bawah kolong mobil sampai akhirnya terlindas dan mobil sampahnya menabrak mobil pengangkut gas usai melindas korban,” ujarnya.

Saat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Pihak Kepolisian menemukan narkoba dan alat hisap sabu yang tersimpan di bawah jok motornya.

“Kondisi korban sendiri cukup hancur di bagian kepala karena terlindas ban mobil. Dan di motor itu ditemukan narkoba tapi saya belum tahu jenis apa. Ada juga alat hisap bong,” tandasnya.

Sementara itu, sambung Fanris, supir truk sudah diamankan. “Sekarang sudah kita amankaan ke Mapolres (Bandarlampung) untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” pungkasnya. (mel/kyd)