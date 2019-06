Portugal Vs Belanda: Perjalanan ke Final UEFA Nations League

jpnn.com, PORTO - Portugal dan Belanda bakal berduel memperebutkan supremasi UEFA Nations League edisi perdana, di Estadio do Dragao, Porto, Senin (10/6) mulai pukul 01.45 WIB.

Kedua negara lolos ke final setelah menyingkirkan negara-negara papan atas di Benua Biru. Portugal, menjadi juara Grup 3. Tanpa diperkuat Cristiano Ronaldo, Portugal justru ganas, menaklukkan Italia dan Polandia.

Di semifinal, Ronaldo pun bergabung. Swiss menjadi korban. Ronaldo hat-trick, Portugal menang 3-1 dan lolos ke final. "Kami ingin memberikan kegembiraan buat Portugis (masyarakat Portugal) di final nanti," ujar pelatih Portugal Fernando Santos di laman UEFA.

Namun, Santos mengakui Belanda yang menjadi lawan di final merupakan rival yang wajib dihormati. "Belanda telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka punya pemain Ajax yang melakoni Liga Champions yang menegangkan dan punya pemain bermental juara (pemain Liverpool)," imbuh Santos.

