Promo JSM Indomaret, Banyak Diskon Kebutuhan Rumah Tangga Termasuk Minyak Goreng

jpnn.com, JAKARTA - Promo JSM Indomaret kembali hadir untuk periode 20 - 22 Mei 2022.

Dipantau dari laman resmi Indomaret, ada berbagai promo menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan bayi, dan masih banyak lagi.

Harga beras ramos supermerek Indomaret lima kilogram dibanderol Rp 57.500 per pack dari harga Rp 62 ribu. Namun, jika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit bank BNI mendapatkan potongan harga menjadi Rp 52.500 per pack.

Selanjutnya, ada berbagai macam merek diskon minyak goreng, seperti Sania Rp 45.500 per dua liter, Sovia Rp 45.500 per dua liter, Fortune Rp 45.500 per dua liter.

Kemudian untuk kebutuhan si kecil ada Susu Frisian Flag dibanderol Rp 15.800 per pack dari harga Rp 17.900, sedangkan susu cair uht Frisian Flag ukuran 900 mili semua varian dibanderol Rp 17.200 dari harga Rp 18.70p per pack.

Keju Pro Chiz 160 gram dibanderol hanya Rp 11.600 dari harga Rp 15 ribu per pack.

Ada juga diskon dan potongan harga untuk kebutuhan kebersihan rumah.

Harga Soklin detergent cair ukuran 1600 mili hanya Rp 31.500 per pack. Downy pewangi pakaian 650 mili dibanderol Rp 19.900 per pack.