Propan Raya Jadi yang Terbaik di Ajang Indonesia Digital Marketing Champions 2020

jpnn.com, JAKARTA - PT Propan Raya sebagai perusahaan cat asli Indonesia patut berbangga diri karena berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di ajang bergengsi, yakni Indonesia Digital Marketing Champions 2020.

Penghargaan pertama yang diperoleh Propan Raya adalah 1st Rank of Overall Winners Digital Marketing Champion 2020 dan yang kedua Best Digital Marketing Champions 2020 untuk kategori Paint.

Pengumuman penghargaan ini disiarkan secara virtual oleh pihak penyelenggara, yakni Majalah SWA dan Business Digest, melalui platform Zoom.

Kemal E Gani, Chief Editor SWA Group mengungkapkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada merek dan perusahaan yang berhasil meningkatkan kinerja bisnisnya berkat pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat, cerdas, dan efisien.

“Para penerima Indonesia Digital Marketing Champions 2020 adalah perusahaan-perusahaan yang mampu terus berinovasi melahirkan strategi-strategi baru di tengah tantangan disrupsi digital dan hantaman pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, perusahaan dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang semakin kompleks,” ucap Kemal dalam keterangannya.

Kompetisi dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari seleksi peserta hingga pemaparan program dan implementasi digital marketing dari para finalis di depan para juri yang dilakukan secara virtual.

Para dewan juri ahli yang ditunjuk adalah Dr. Edhy Aruman, Redaktur Senior Majalah MIX; Elga Yulwardian, CEO Ivosights; Dr. Jimmy Lizardo; Business Strategy Consultant JIMC; serta Dede Suryadi; Editor Majalah SWA.

Parameter penilaian didasarkan pada peningkatan stakeholders engagement dan peningkatan efisiensi di tengah kondisi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.