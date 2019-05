PT Adhi Commuter Properti Berbagi Kebahagiaan ke Karyawan dan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Momen spesial Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dan berkah, dimaksimalkan PT Adhi Commuter Properti (ACP) untuk makin memperkuat hubungan antara perusahaan dengan karyawan juga masyarakat sekitar.

Kegiatan bertajuk “Spirit of Ramadhan – Kemuliaan dalam Kebersamaan” ini berlangsung di kawasan LRT City Ciracas – Urban Signatuare, Jakarta Timur (28/5).

Acara dihadiri langsung oleh Amrozi Hamidi selaku Direktur Utama ACP, Mochamad Yusuf, Direktur Keuangan, SDM dan Umum ACP dan Indra Syahruzza Nasution, Direktur Pengembangan dan Pemasaran ACP. Tidak ketinggalan, turut juga hadir Ustad Yusuf Mansur yang merupakan Mitra kerjasama proyek Pengembangan Sentul KM 37.

“Acara ini merupakan bentuk upaya dari ACP untuk mempererat hubungan yang sudah terjalin antara perusahaan dengan karyawan dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, rangkaian acara dibuat semenarik mungkin untuk menghangatkan suasana mulai dari berbagai macam lomba, santunan anak yatim, hingga tausiah dari Ustad Yusuf Mansur,” kata Direktur Utama ACP, Amrozi Hamidi.

Dalam momen keberjahan tersebut, Amrozi menuturkan, perusahaan telah melakukan penandatanganan kerja sama pengembangan lahan di tiga lokasi, mencakup Sentul KM 37 dengan Ustad Yusuf Mansur, Sentul Side KM 33 dengan PT Sigma Eltra Propertindo dan Danau Bogor Raya dengan PT Perusahaan Pengelola Aset & Taman Kuling Raya.

Selain pengembangan lahan, ACP juga kembali dipercaya untuk meraih Top 10 Developer oleh BCI Asia Awards 2019, setelah sebelumnya meraih gelar yang sama di tahun 2018.

Lebih lanjut, proyek berjalan ACP tambah Amrozi, sudah mencapai 6 proyek properti dan 3 Hotel, yaitu LRT City Bekasi - Eastern Green; LRT City Sentul - Royal Sentul Park; LRT City Jaticempaka - Gateway Park; LRT City Ciracas - Urban Signature; MTH 27 Office Suites dan LRT City Bekasi - Green Avenue, Grandhika Hotel di 3 kota besar; Jakarta, Medan dan Semarang.

Masih ada 8 proyek yang sedang proses perijinan dan pengembangan, meliputi Cisauk Point (Member of LRT City), Oase Park (Member of LRT City) dan The Premiere MTH, Bogor Raya, Cibubur, Sentul KM 37, Sentul KM 29 dan Sentul Side.