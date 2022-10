Puan Ajak Parlemen Dunia Berkontribusi Menyelesaikan Krisis Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pihaknya berkomitmen penuh untuk menyukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global.

Puan menyampaikan itu dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).

"Termasuk upaya pemulihan pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar eks Menko PMK itu saat menyampaikan sambutan, Rabu.

Puan melanjutkan bahwa saat ini berbagai negara di dunia sedang melakukan upaya pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Upaya pemulihan itu menempatkan situasi perekonomian domestik membutuhkan respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat agar kualitas kesejahteraan rakyat tidak menurun.

"Kita juga masih memiliki sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lain hal-hal yang berkaitan dangan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender," lanjut Puan.

Namun, menurut cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi berbenturan dengan gejolak global.

Oleh karena itu, Puan menambahkan agenda pemulihan ekonomi hingga pembangunan berkelanjutan membutuhkan respons negara-negara dunia.