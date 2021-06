Puji Karya Ilmiah Bu Mega tentang Pancasila, Prof Hafid: Sangat Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Hafid Abbas memuji isi tulisan ilmiah Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengangkat topik Pancasila.

Tulisan ilmiah putri Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno yang berjudul "The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia" atau dalam bahasa Indonesia "Sejarah Pembentukan Pancasila sebagai Prinsip Dasar Indonesia" itu dipublikasikan di Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

Prof Hafid mengaku mendalami pemikiran Bung Karno yang menyarikan Pancasila. Sebagai pribadi, Prof Hafid lewat UNJ menghidupkan kembali gerakan City of Intellect yang pernah digagas Bung Karno.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu mengaku sangat senang membaca pikiran-pikiran besar dan amat mendasar dari refleksi ilmiah yang diungkap Megawati tentang Pancasila di dalam tulisan ilmiah tersebut.

Menurutnya, nilai-nilai universal Pancasila yang diuraikan Megawati di jurnal internasional ini dapat menjadi kajian ilmiah lebih lanjut di dunia akademik. "Tidak hanya di dunia pendidikan tinggi dalam negeri tetapi juga bagi masyarakat internasional. Sangat luar biasa," kata Hafid Abbas dalam keterangan pers, Kamis (10/6).

Lebih lanjut, mantan direktur jenderal hak asasi manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM itu menyatakan pihaknya melihat sebuah cahaya terang lewat tulisan Megawati itu bahwa nilai-nilai universal Pancasila akan makin mengakar di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: 3 Alasan di Balik Gelar Profesor Kehormatan Unhan untuk Megawati

"Bukan hanya itu, kami sungguh berharap apa yang disampaikan Ibu Megawati ini juga memberi inspirasi bagi masyarakat internasional untuk merawat harmoni kehidupan dan perdamaian di mana pun di planet ini," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Hafid mengatakan hal itu sebagai wujud dukungannya atas rencana penganugerahan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) yang akan diberikan Unhan kepada Megawati Seokarnoputri. Rencananya, penganugerahan akan dilaksanakan Jumat (11/6). (*/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?