Pujian Spider-men soal Militansi Moviegoers Indonesia

jpnn.com - Sebelum ''nyemplung'' ke Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Peter Parker, Tom Holland tak pernah menyangka bakal menginjakkan kaki di Bali. Terlebih dalam rangka press tour film Spider-Man keduanya, Spider-Man: Far From Home.

''Ini gila. Aku ngobrol dengan temanku dan mengeluh kalau pekan depan aku harus kerja. Lalu dia tanya ke mana, aku jawab 'Bali'. Dia membalas, 'Shut up! Tidak usah bilang kamu mau ke Bali untuk kerja!','' ucapnya, membuka press conference pada Selasa (28/5) di Nusa Dua, Bali. Holland datang bersama dua adiknya, Harry dan Sam. Karena baru pertama ke Bali, dia mengaku bingung harus ke mana.

Sementara itu, Chris Hemsworth yang juga berada di Bali bersama Holland untuk menghadiri press tour Men in Black: International sudah beberapa kali berlibur ke Bali. Dia pun menyarankan Holland untuk surfing. Namun, pantai yang disarankan Hemsworth itu dirasa kurang cocok.

''Dia punya lengan yang besar dan bisa renang kayak gini (sambil menggerakkan tangan seperti berenang), tapi kami enggak. Jadi, aku harap kami bisa menemukan tempat untuk surfing yang lebih mudah,'' kata Holland, disambut tawa awak pers yang hadir.

Itu merupakan press tour film Hollywood pertama yang digelar di Indonesia. ''Aku pikir Sony adalah studio pertama yang menggelar press tour di sini. Indonesia sekarang menjadi salah satu pasar film terbesar. Itu luar biasa. Sebuah kehormatan bagiku ada di sini,'' tutur Holland.

Antusiasme moviegoers Indonesia terhadap film Hollywood, terutama film Marvel, memang luar biasa. Film MCU terakhir, Avengers: Endgame, bahkan ditayangkan dini hari hingga tengah malam. ''Terima kasih untuk (tayang mulai) jam 5 dini hari, by the way. Itu mengesankan. Kalian harus melakukannya lagi (untuk Far From Home, Red),'' ujar Holland.

Far From Home menjadi film MCU pertama yang ditayangkan setelah Endgame. Seperti yang terlihat dalam trailer, Peter Parker masih berduka atas kematian Tony Stark (Robert Downey Jr).