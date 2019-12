Pukul LA Lakers, Milwaukee Bucks jadi Penguasa Sementara NBA

jpnn.com, MILWAUKEE - Duel pimpinan klasemen Wilayah Timur NBA Milwaukee Bucks melawan pemuncak Wilayah Barat LA Lakers, di Fiserv Forum Milwaukee, Jumat (20/12) siang WIB, berakhir untuk kemenangan tuan rumah.

Bucks menang 111-104. Tuan rumah tancap gas di kuarter pertama hingga unggul 23-17 dan berlanjut di kuarter kedua 42-29.

LA Lakers baru tersadar dan bangkit di kuarter ketiga dan keempat. Pada kuarter ketiga LeBron James dkk unggul 35-24. Namun, Lakers hanya unggul setengah bola di kuarter terakhir 23-22. Secara keseluruhan, Bucks menang 111-104.

Bintang Bucks Giannis Antetokounmpo menyumbang 34 points, sebelas rebound. George Hill 21 points, Khris Middleton 15 points, kemudian Wesley Matthews 13 dan Brook Lopez sepuluh.

???? @Giannis_An34 buries a CAREER-HIGH 5? 3-pointers to lead the @Bucks past LAL and to the best record (25-4) in the NBA!



34 PTS | 11 REB | 7 AST | 5 3PM pic.twitter.com/v2pRI2m9Ry — NBA (@NBA) December 20, 2019